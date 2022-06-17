Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri, yerleştirilen son teknoloji cihazları ile etkin ve verimli şekilde yürütülüyor.

Türkiye'nin Avrupa ile dış ticaretinin büyük bölümünü sağladığı, dünyanın en işlek sınır kapılarından Kapıkule, 333 bin metrekare saha ve 41 bin metrekare kapalı alanıyla yılda yüz binlerce araç ve yolcuya hizmet veriyor.

Sınır kapısında teknolojik denetim geliştirildi

Gümrüklerde araç ve yolcu işlemlerinin hızlandırılması, yasadışı ticaretin önlenmesi ve dürüst tüccarın korunarak haksız rekabetin engellenmesini sağlamak amacıyla son yıllarda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce önemli yatırımların yapıldığı Kapıkule'de, birçok teknik sistem ve cihaz aktif olarak kullanılıyor.

Kapıkule'de kaçakçılığa karşı üst düzey teknoloji devrede - FOTO GALERİ

Birçok tarama, görüntüleme ve takip sistemi kuruldu

AA'Nın haberine göre; kullanılan sistemlerin başında araç, konteyner ve tren tarama sistemleri, araç altı görüntüleme sistemi, güvenlik kamera sistemleri (CCTV), yolcu görüntüleme sistemi (Terahertz), plaka tanıma sistemi, araç takip sistemi ve radyasyon izleme sistemi geliyor.

Dedektör köpekler de kullanılıyor

Ayrıca narkotik dedektör köpekler, uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı ile karbondioksit ölçüm cihazı da personelin yasadışı ticaretle mücadelesinde kullanılıyor.

Gümrük alanı, 455 kamerayla izleniyor

Gerek Avrupa'ya açılan en büyük ihracat kapısı, gerekse yurt dışında yaşayan vatandaşların kara yolunda en çok tercih ettiği giriş kapısı olması nedeniyle büyük öneme sahip hudut kapısı olarak öne çıkan Kapıkule'de gümrük sahasının güvenliği 455 kamera ile sağlanıyor.

Farklı noktalara yerleştirilen kameralardan alınan görüntülerin izlendiği merkezde sahanın güvenliği 7 gün 24 saat kontrol altında tutuluyor.