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    Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu

    Ekipler, 46 kilo sentetik uyuşturucu ve 1690 hormon ilacı ele geçirdi.
    • AA
    • 14.07.2021 - 10:50
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    Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu

    Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tıra operasyon düzenlendi.

    Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı, risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.

    46 KİLO UYUŞTURUCU

    Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi.

    Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.

    Kapıkule de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu #1

    1690 HORMON İLACI

    Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı. Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

    Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.

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