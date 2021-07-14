- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu
Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu
Ekipler, 46 kilo sentetik uyuşturucu ve 1690 hormon ilacı ele geçirdi.
- AA
- 14.07.2021 - 10:50
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tıra operasyon düzenlendi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı, risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.
46 KİLO UYUŞTURUCU
Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi.
Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.
1690 HORMON İLACI
Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı. Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.
Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.