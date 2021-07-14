Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu

Kapıkule'de uyuşturucu ve hormon ilacı operasyonu

Ekipler, 46 kilo sentetik uyuşturucu ve 1690 hormon ilacı ele geçirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tıra operasyon düzenlendi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, boş olarak geldiği beyan edilen tırı, risk değerlendirilmesi üzerine x-ray taramasına sevk etti.

46 KİLO UYUŞTURUCU

Taramada şüpheli yoğunluğa rastlanması sonucu detaylı arama yapılan tırda dedektör köpekler yedek lastiğe tepki verdi.

Yedek lastiğin içinde 9 paket halinde 46 kilogram metamfetamin bulundu.

1690 HORMON İLACI

Araca el konuldu ve sürücüsü gözaltına alındı. Sınır kapısından giriş yapan otobüsteki bir yolcuya ait valiz de x-ray taramasından geçirildi.

Valizde yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen bakanlık onaysız 1690 hormon ilacı ele geçirildi.