Kapıkule'deki tırın çekicisinden 208 bin uyuşturucu hap çıktı

Tır çekicisinin tavanına gizlenen paketlerdeki 208 bin 872 uyuşturucu hapa el koyulurken, operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen ve riskli görülen tırın incelenmesi için Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Bunun üzerine tır, gümrük sahasına girişinden itibaren gözetim altında tutuldu. X-ray taramasına sevk edilen tırın çekicisindeki tavan bölmesinde, şüpheli yoğunluğa rastlanıldı.

20 SİYAH PAKET BULUNDU

Narkotik dedektör köpeklerle yapılan arama sonucu, aynı bölmeye tepki vermeleri üzerine, muhafaza memurları da buraya gizlenen çuval içinde siyah 20 paket olduğunu tespit etti.

MALLARA VE TIRA EL KOYULDU

Paketler bulunduğu yerden çıkarılarak, açıldığında toplam 52 kilogram ağırlığında, 208 bin 872 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yaklaşık 12 milyon 500 bin lira değerindeki uyuşturucu hap ile bunların naklinde kullanılan tıra el koyuldu. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.





