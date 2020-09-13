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Karabağlar'da panelvan, park halindeki araçlara çarptı
Hafif ticari aracın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
- AA
- 13.09.2020 - 08:59
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 35 AR 7169 plakalı panelvan, park halindeki araçlara çarpıp, devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarılan 3 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabağlar'da panelvan, park halindeki araçlara çarptı ViDEO