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- Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı
Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı
Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
- İHA
- 31.05.2021 - 04:40
- Güncelleme : 31.05.2021 - 05:23
Karabük Belediyesi'ne ait çöplükte yangın ortaya çıktı.
Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.