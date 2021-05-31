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    Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı

    Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 31.05.2021 - 04:40
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 05:23
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    Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı

    Karabük Belediyesi'ne ait çöplükte yangın ortaya çıktı.

    Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Ekiplerin müdahalesi ile yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

    Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı #1

    Karabük Belediyesinin çöplüğünde yangın çıktı #2

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