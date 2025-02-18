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İHA

KARDEMİR Curuf Tumba Tesisi'nde akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu. Patlamanın etkisiyle gökyüzüne yoğun duman yükselirken, sarsıntı çevre bölgelerden de hissedildi.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, patlamanın curuf kaynaklı olduğu tespit edildi. Patlamanın yaşandığı tesiste maddi hasar oluştuğu belirtilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.