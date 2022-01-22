Karabük'te 3 katlı binada yangın çıktı

Karabük'te 3 katlı 2. katında çıkan yangın paniğe neden olurken, evde yanlız yaşan ve alkollü olan kadın sinir krizi geçirdi.

Karabük Yenimahalle Mehmetçik Caddesi Sivri apartmanın 2. katında meydana meydana gelen olayda, yanlız yaşayan Songül Babat'ın bulunduğu dairenin balkon kısmında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı.

Balkondan yükselen alevleri gören Babat, komşularını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler evin tamamını sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

ALKOLLÜYDÜ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada alkollü olan ve sinir krizleri geçiren Babat, polis ekipleri tarafından ambulansa kadar güçlükle getirildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



