Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı

Ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki çocuk, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karabük’te Menderes Caddesi üzerinde dolmuştan indikten sonra annesinin elinin bırakan çocuk, yürüyen merdivene yöneldi.

4 yaşında olduğu öğrenilen Tayfun Özdemir isimli çocuğun, yürüyen merdivene elleri ve ayağı sıkıştı.

ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Anne, oğlunun çığlıklarını duyarak oğlunun yanına koştu.

Merdiven, vatandaşlardan birinin butona basması ile durduruldu.

MÜŞAHEDE ALTINDA

Sıkıştığı yerden kurtarılan Özdemir, taksi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuğun iki eli ve bir bacağında ezilme meydana geldiği, tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“MERDİVEN ÇOCUĞU YUTUYORDU”

Anne Ayla Özdemir, "Biz onu kurtaralım derken ayağını kaptı. Daha sonra elini kaptı. Oradan bir ağabey hemen merdiveni durdurdu. 3-4 kişi çocuğu tuttuk, çocuğu çektik. Az daha çekmesek çocuğu tamamen yutuyordu merdiven. Taksi tutup hastaneye geldik.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Aynı yürüyen merdivende daha önce kayınvalidesinin de sıkıştığını aktaran Özdemir, şikayetçi olacaklarını söyledi.