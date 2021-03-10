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    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı

    Ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki çocuk, son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.03.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:18
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    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı

    Karabük’te Menderes Caddesi üzerinde dolmuştan indikten sonra annesinin elinin bırakan çocuk, yürüyen merdivene yöneldi.

    4 yaşında olduğu öğrenilen Tayfun Özdemir isimli çocuğun, yürüyen merdivene elleri ve ayağı sıkıştı.

    ÇIĞLIKLARINI DUYDU

    Anne, oğlunun çığlıklarını duyarak oğlunun yanına koştu.

    Merdiven, vatandaşlardan birinin butona basması ile durduruldu.

    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı #1

    MÜŞAHEDE ALTINDA

    Sıkıştığı yerden kurtarılan Özdemir, taksi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Çocuğun iki eli ve bir bacağında ezilme meydana geldiği, tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı #2

    “MERDİVEN ÇOCUĞU YUTUYORDU”

    Anne Ayla Özdemir, "Biz onu kurtaralım derken ayağını kaptı. Daha sonra elini kaptı. Oradan bir ağabey hemen merdiveni durdurdu. 3-4 kişi çocuğu tuttuk, çocuğu çektik. Az daha çekmesek çocuğu tamamen yutuyordu merdiven. Taksi tutup hastaneye geldik.” dedi.

    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı #3

    ŞİKAYETÇİ OLACAK

    Aynı yürüyen merdivende daha önce kayınvalidesinin de sıkıştığını aktaran Özdemir, şikayetçi olacaklarını söyledi.

    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı #4

    Karabük’te 4 yaşındaki çocuk yürüyen merdivene sıkıştı #5

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