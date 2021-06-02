Karabük'te 6 ay önce alkollü yakalanan sürücüye hapis cezası

Aylar önce kısıtlamayı ihlal ederek yakalanan ve söylediği sözler ile Türkiye’nin gündemine oturan Murat Akçakaya, 9 ay 5 gün hapis cezası aldı.

Karabük'te geçtiğimiz aralık ayında lastiği patlak otomobili ile ilerleyen Murat Akçakaya, uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulmuştu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıkmış, üstüne otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 11 bin 500 TL para cezası kesmişti.

TÜRKÜ SÖYLEYİP OYNADI

Polis ekipleri işlemlerini yaptığı sırada ayakta durmakta güçlük çeken Akçakaya, trafik ekiplerine, "Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın aga bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek. Yandık lan bu gece” dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynama anları haberlere konu olmuş, sosyal medya da ise milyonlarca kez izlenmişti.

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"CEZA İÇİN ARABAYI SATTIM YETMEDİ"

Aylar sonra açıklama yapan Akçakaya, "Cezayı ödemek için o günkü arabamı sattım ama parası cezalara bile yetmedi ama sağdan soldan toplayarak cezayı kapattım.” dedi.

9 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Daha sonra açılan mahkeme sürecinin de sona erdiğini söyleyen Akçakaya, "Daha sonra 11 ay 5 gün hapis cezası aldım, bu da 9 ay 5 güne düştü. İstinaf ettirdim kapalı cezaevinde yatacağız. Devlet ne derse o olur. Yaptık bir cahillik. Kimseye tavsiye etmiyorum böyle bir şey yapmayı.

"BU SEFER GERÇEKTEN YANDIK"

Bu sefer gerçekten yandık. Pişmanlık illaki var. Bir yerden de tüm Türkiye beni tanıdı. Bu olaydan dolayı iş yerimde sıkıntı yaşadım işten çıktım. Şimdi yeni bir farklı iş yerine işbaşı yapacağım. Hayata sıfırdan yeniden başlayacağım artık.” diye konuştu.