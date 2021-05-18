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    Karabük’te 9 kişi tavuk dönerden zehirlendi

    Tam kapanmanın ardından yeniden açılan dönerci dükkanında yemek yiyen 9 kişide baş ağrısı ve mide bulantısı meydana geldi. Söz konusu dönerciden alınan numuneler, tahlil için Bolu’ya gönderildi.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:17
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    Karabük’te 9 kişi tavuk dönerden zehirlendi

    Karabük’te 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçilmesi ile birlikte, halk sokağa çıkmaya başladı.

    Dün akşam saatlerinde yeniden açılan bir dönerci dükkanına giden 9 kişide, baş ağrısı ve mide bulantısı oluştu.

    Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek şikayetlerini anlatan şahısların zehirlendikleri belirlendi.

    İNCELEMEYE ALINDI

    Tedavilerinin ardından taburcu edilen 9 kişinin döner yediği iş yeri, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelemeye alındı.

    İş yerinden alının numuneler, tahlil için Bolu’ya gönderildi.

    Karabük’te 9 kişi tavuk dönerden zehirlendi #1

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