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- Karabük'te akrabaların silahlı küfür kavgası
Karabük'te akrabaların silahlı küfür kavgası
- İHA
- 09.10.2021 - 17:05
- Güncelleme : 09.10.2021 - 17:15
Karabük’te, Rahman A. (36) ve Burak A. (29) kardeşler, otomobille babalarının daha önce küfür yüzünden tartışma yaşadığı akrabalarının bulunduğu kamyon garajına geldi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Otomobilden inen kardeşler, 3 kişiyle tartışması sonrası kavgaya tutuştu.
Kardeşlerin babaları Mehmet A., ise kavgaya gelen 4 kişiyi belinden çıkardığı tabanca ile yere doğru ateş ederek durdurmaya çalıştı.
Kardeşler ile 7 kişi arasında devam eden yumruklu kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi.
Karabük'te akrabaların silahlı küfür kavgası VİDEO
OTOMOBİLLE UZAKLAŞTILAR
Kardeşler, babalarıyla birlikte, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bir adet mermi kovanı bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.