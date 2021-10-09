Küfür yüzünden kamyon garajında akrabalar arasında çıkan ve tabancanın kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük’te, Rahman A. (36) ve Burak A. (29) kardeşler, otomobille babalarının daha önce küfür yüzünden tartışma yaşadığı akrabalarının bulunduğu kamyon garajına geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Otomobilden inen kardeşler, 3 kişiyle tartışması sonrası kavgaya tutuştu.

Kardeşlerin babaları Mehmet A., ise kavgaya gelen 4 kişiyi belinden çıkardığı tabanca ile yere doğru ateş ederek durdurmaya çalıştı.

Kardeşler ile 7 kişi arasında devam eden yumruklu kavga bir süre sonra kendiliğinden sona erdi.

Karabük'te akrabaların silahlı küfür kavgası VİDEO







OTOMOBİLLE UZAKLAŞTILAR

Kardeşler, babalarıyla birlikte, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Bir adet mermi kovanı bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



