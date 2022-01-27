Karabük'te alkollü sürücü 3 çocuğunu araçta gezdirdi

Kırmızı ışıkta hafif ticari araca arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 249 promil alkollü çıktı. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün, 3 kız çocuğunu araç ile gezmeye çıkarması ise pes dedirtti.

Kastamonu-Karabük karayolu Balıklarkayası civarında T.Ş (44) kontrolündeki 06 YB 088 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.K.M (41) idaresindeki 78 AAB 805 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

249 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası durum trafik polislerine bilgi verildi. Kaza yerine gelen polislerin incelemesinde ayakta dahi durmakta zorlanan sürücünün alkolmetre ile yapılan ölçümde 249 promil alkollü olduğu tespit edildi.

ALKOLLÜ HALDE ARAÇ KULLANIRKEN 3 KIZI DA ARABADAYDI

Polis aracı ile ifadesi alınmak üzere karakola getirilmek istenen sürücü aracında çocuklarının olduğunu hatırlayınca polisler, yaşları küçük 3 kız çocuğunu da araçtan alarak babaları ile birlikte polis otosuyla karakola getirdi.

249 promil alkollü sürücü T.Ş’nin, Kastamonu’dan 3 çocuğu ile birlikte gezmeye çıktığı öğrenilirken otomobil ise çekici yardımı ile otoparka çekildi.

ARACIN İÇİNDEN POŞET DOLUSU ALKOL ÇIKTI

Diğer yandan aracında yaşları küçük 3 çocuğunun aynında direksiyon başında yol boyu sürekli alkol aldığı tespit edilen sürücünün aracında ise poşet dolusu alkol şişeleri ise dikkat çekti.