Karabük'te alkollü sürücünün kazası

210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle taklalar attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük - Safranbolu karayolu şehit Ateşe Reşat Bulvarı yolu üzerinde Semih Dereli idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarparak takla attı.

Bu sırada ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, trafik ekipleri tarafından sürücüsüne alkol metre ile yapılan ölçümde 210 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Vatandaşlar tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan Dereli, ihbar üzerine olay gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün takla attığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.