Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.002
2.05%
BTXN Coin
39.43
2.36%
Bitexen
0ºC
İstanbul
Çok bulutlu 0 C

    Karabük'te alkollü sürücünün kazası

    210 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün otomobiliyle taklalar attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te alkollü sürücünün kazası

    Karabük - Safranbolu karayolu şehit Ateşe Reşat Bulvarı yolu üzerinde Semih Dereli idaresindeki otomobil,  direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırıma çarparak takla attı.

    Bu sırada ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    ALKOLLÜ ÇIKTI

    Öte yandan, trafik ekipleri tarafından sürücüsüne alkol metre ile yapılan ölçümde 210 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Vatandaşlar tarafından ters dönen otomobilden çıkarılan Dereli, ihbar üzerine olay gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Sürücünün takla attığı anlar, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    Karabük te alkollü sürücünün kazası #1

    Karabük te alkollü sürücünün kazası #2

    Karabük te alkollü sürücünün kazası #3


    İlginizi Çekebilir

    A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
    Milli Takımlar

    A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi
    Futbol

    Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na: Aferin Ferdi

    Görüş Bildir