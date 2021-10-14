Euro
10.6533
1.04%
Dolar
9.1719
1.04%
Altın
529.29
1.09%
Borsa
1.416
0.17%
Bitcoin
523.998
5.14%
EXEN Coin
21.85
-0.68%
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Karabük'te arabanın önüne atlayan çocuk yaralandı

    Ailesinin yanından ayrılarak yola atlayan çocuk, arabanın çarpmasıyla 5 metre sürüklendi. Kaza anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te arabanın önüne atlayan çocuk yaralandı

    Karabük’ün Bayır Mahallesi'nde 4 yaşındaki N.A., annesine koşmak için yola atladı.

    Bu sırada N.Y şoförlüğündeki 34 JS 7672 plakalı araç, önüne atlayan yabancı uyruklu çocuğa çarptı.

    5 METRE SÜRÜKLENDİ

    Çaprışma etkisiyle 5 metre yerde sürüklenen çocuk yaralandı.

    Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

    Hasteneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

    Karabük'te arabanın önüne atlayan çocuk yaralandı ViDEO

    Karabük te arabanın önüne atlayan çocuk yaralandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir