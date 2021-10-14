Ailesinin yanından ayrılarak yola atlayan çocuk, arabanın çarpmasıyla 5 metre sürüklendi. Kaza anları kameraya yansıdı.

Karabük’ün Bayır Mahallesi'nde 4 yaşındaki N.A., annesine koşmak için yola atladı.

Bu sırada N.Y şoförlüğündeki 34 JS 7672 plakalı araç, önüne atlayan yabancı uyruklu çocuğa çarptı.

5 METRE SÜRÜKLENDİ

Çaprışma etkisiyle 5 metre yerde sürüklenen çocuk yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hasteneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu bildirildi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Karabük'te arabanın önüne atlayan çocuk yaralandı ViDEO