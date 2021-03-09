Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü

Kent merkezinden geçen çaya kasalarca bozuk hamsi döken şahısları bulmak için ekipler inceleme başlattı.

Karabük’te kent merkezinden geçen Araç Çayı'nda birçok ölü hamsi görüldü.

Manzarayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME YAPILDI

Belediye, Çevre ve Şehircilik ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekipler, söz konusu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

BOZUK BALIKLAR DÖKÜLDÜ

Yapılan incelemelerde, dondurulmuş hamsiler bozulunca, kimliği belirsiz kişiler tarafından çaya boşaltıldığı tespit edildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine neden olan balıkları temizlemek için harekete geçti.

Balıkları çaya bırakan şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.