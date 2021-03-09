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    Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü

    Kent merkezinden geçen çaya kasalarca bozuk hamsi döken şahısları bulmak için ekipler inceleme başlattı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 17:13
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    Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü

    Karabük’te kent merkezinden geçen Araç Çayı'nda birçok ölü hamsi görüldü.

    Manzarayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    İNCELEME YAPILDI

    Belediye, Çevre ve Şehircilik ile İl Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı ekipler, söz konusu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

    BOZUK BALIKLAR DÖKÜLDÜ

    Yapılan incelemelerde, dondurulmuş hamsiler bozulunca, kimliği belirsiz kişiler tarafından çaya boşaltıldığı tespit edildi.

    Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü #1

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine neden olan balıkları temizlemek için harekete geçti.

    Balıkları çaya bırakan şahısların kimliklerinin tespiti için çalışmalar başlatıldı.

    Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü #2

    Karabük’te Araç Çayı’na kasalar dolusu ölü hamsi döküldü #3

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