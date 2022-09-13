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    Karabük'te araç takla attı: 5 yaralı

    Karabük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • 13.09.2022 - 22:19
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    Karabük'te araç takla attı: 5 yaralı

    Eskipazar-Karabük karayolu Çayköy mevkiinde, K.Ö. idaresindeki 78 SS 061 plakalı otomobil, sağanak yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

    Sağlık ekipleri sevk edildi

    Kazada sürücü ile birlikte bulunan E.Ö., E.Ö., B.B.Ö. ve F.B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    Yaralıların sağlık durumları iyi

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Karabük te araç takla attı: 5 yaralı #1


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