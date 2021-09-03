Haberler

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı

Karabük'te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı

Aşı olmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan Op. Dr. Hüseyin Özer'in, koronavirüs aşı sorumlusu olduğu öğrenildi. Özer eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.