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    Karabük'te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı

    Aşı olmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan Op. Dr. Hüseyin Özer'in, koronavirüs aşı sorumlusu olduğu öğrenildi. Özer eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 17:26
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    Karabük'te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı

    Karabük'te yaşayan ve Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Op. Dr. Hüseyin Özer, koronavirüs aşı sorumlusu olarak görev yapıyordu.

    Koronavirüs aşı sorumlusu olarak görev yapmasına rağmen aşı olmayı reddeden Özer, virüse yakalandı.

    EŞİ İLE BİRLİKTE HASTANEYE KALDIRILDI

    Virüs belirtileri gösteren Dr. Özer, eşi ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Öte yandan, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz aralık ayında, virüsten dolayı görevli bir hemşire hayatını kaybetmişti.

    Karabük te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı #1

    Karabük te aşı olmayı reddeden doktor koronaya yakalandı #2

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