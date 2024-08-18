Karabük'te bariyerlere çarpan araç su kanalına düştü: 1 ölü

İHA
Karabük'te yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Eskipazar - Karabük kara yolu üzerinde otomobiliyle ilerleyen Nagihan Küçük, Hamzalar mevkiinde istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
1 ÖLÜ 2 YARALI
Bariyere çarpıp savrulan araç su kanalına girdi.
Kazada yolcu olarak bulunan 9 yaşındaki Talha Berk Küçük olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Küçük ve 7 yaşındaki T.M.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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