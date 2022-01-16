Karabük'te karla kaplı yolda bariyerlere çarpıp taklalar atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gerede-Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana gelen kazada, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu.

Bu sırada arkadan gelen tır, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı - Video

KAZA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.