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- Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı
Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı
Karabük'te karla kaplı yolda bariyerlere çarpıp taklalar atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 16.01.2022 - 22:59
Gerede-Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana gelen kazada, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu.
Bu sırada arkadan gelen tır, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.
Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı - Video
KAZA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.