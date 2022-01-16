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    Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı

    Karabük'te karla kaplı yolda bariyerlere çarpıp taklalar atan araç cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 22:59
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    Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı

    Gerede-Karabük D-100 karayolu Allar mevkiinde meydana gelen kazada, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla atarak yolda ters durdu.

    Bu sırada arkadan gelen tır, sürücüsünün yaptığı manevra ile otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

    Karabük'te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı - Video

    KAZA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

    Kaza anı, sürücünün yanında bulunan kişinin sosyal medya için çekim yaptığı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Karabük te bariyerlere çarpıp takla atan araç kameraya yansıdı #1


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