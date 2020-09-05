Karabük'te bıçakla haraç almaya çalışan kişi, ayağından vuruldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişi, bıçak çekip haraç kesmek isteyen şahsı ayağından vurdu.

Karabük Safranbolu Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında, Murat Gezginci ve Zafer Gezginci isimli şahsılar V.A isimli şahsın önünü kesip haraç istedi.

KENDİSİNE BIÇAK ÇEKEN ŞAHSI AYAĞINDAN VURDU

İstediklerini alamayan Murat Gezginci, bu sefer belinden çıkarttığı bıçak ile V.A’ya saldırdı. Bunun üzerine V.A üzerinde bulunan ruhsatlı silahını çekerek, yere 5 el ateş açtı. Yerden seken kurşunla Gezginci ayağından yaralanırken, kardeşi Zafer Gezginci’de V.A’ya saldırdı.

OLAY YERİNDEN GEÇEN EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Safranbolu Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, olaya müdahale ederek Zafer Gezginci’yi etkisiz hale getirdi. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine de saldıran Zafer Gezginci, kelepçelenerek yere yatırıldı.

BİRİ HASTANEYE, DİĞERİ KARAKOLA

Ayağında yaralanan Murat Gezginci olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kardeşi ise gözaltına alınarak karakola getirildi.

Kendisine saldıran şahsı ayağından yaralayan V.A’nın silahına el konulurken, ifadesi alınmak üzere Karabük Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yanda Olay Yeri İnceleme ekipleri şahıslara ait olan 78 SC 452 plakalı otomobil ve olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.