Karabük'te bıçaklı kavga: 3 yaralı

Ormancılar Sitesi'ndeki iki grubun sözlü tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü. Kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Karabük'te bulunan Ormancılar Sitesi'nde yaşanan olayda, E.E.E. isimli şahısla F.A. arasında tehdit ve hakaret nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle F.A., yanında getirdiği bıçakla E.E.E.’yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı.

Kavgaya karışan T.G. ve Y.G. isimli şahıslar da aldıkları darbe nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bıçak darbesi alan E.E.E. ve arkadaşları hastaneye kaldırıldı.

Şüpheliler gözaltında

Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı tespit edilen B.A., B.A. ve M.F.M. isimli şüpheliler de gözaltına alındı.