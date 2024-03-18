Karabük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü Karabük'te meydana gelen bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde Recep Hamleci ile A.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.S., Hamleci'yi bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan yaralıyı görenler durumu 112'ye bildirdi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hamleci, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamleci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

A.S. isimli şahıs ise polis ekiplerince yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)