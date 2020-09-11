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Karabük'te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı

Karabük'te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı

Sanayi Kavşağında ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olarak, olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.