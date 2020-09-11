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    Karabük'te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı

    Sanayi Kavşağında ehliyeti olmayan sürücü, kırmızı ışıkta geçip kazaya neden olarak, olay yerinden kaçtı. Kazada 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 03:44
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 03:44
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    Karabük'te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı

    Karabük'te, Alper Y. (36) otomobiliyle Karabük'ten Safranbolu istikametine giderken, o sırada Sanayi Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Yeşil Mahalle istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 78 AAL 549 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirken, İ.Ç. ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

    Kazada sürücüsü kaçan otomobilde bulunan Yeliz D. (36), diğer otomobildeki Behiye Y. (36) ve Miraç Y. (6) yaralanırken, yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Karabük'te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı VİDEO

    YAKALANIP İŞLEM YAPILDI

    Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan 78 AAL 549 plakalı otomobil sürücüsü İ.Ç.'yi yakalayarak, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yerini terkten işlem yaptı.

    Karabük te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı #1

    Karabük te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı #2

    Karabük te bir kişi kazaya sebep olup olay yerinden kaçtı #3

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