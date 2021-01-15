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    Karabük'te bir kişi yolun ortasında bayıldı

    Karabük’te sağlık çalışanı çift, yolun karşısına geçtiği sırada baygınlık geçirmesi sonucu yerde yatan şahsı ezilmekten kurtardı.
    • İHA
    • 15.01.2021 - 00:57
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 01:03
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    Karabük'te bir kişi yolun ortasında bayıldı

    Safranbolu-Karabük karayolu Şehit Ateşe Bulvarı’nda meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş karayolunda yere yığıldı.

    SAĞLIK ÇALIŞANI ÇİFT FARK ETTİ

    Mesaiden çıkan sağlık çalışanları Erdal ile Münevver Yılmaz çifti, araçları ile evlerine giderken yerde yatan şahsı fark edip durdu.

    Karabük'te bir kişi yolun ortasında bayıldı İZLE


    HASTANEYE KALDIRILDI

    Diğer araçların durmadığını fark eden çift, şahsı yol kenarına çekip ilk müdahaleyi yaparak durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yerde yatan şahıs hastaneye kaldırıldı.

    Erdal Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada yüz üstü yatan şahsı görünce durduklarını belirterek, genel durumunu kontrol ettiklerini söyledi.
    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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    Karabük te bir kişi yolun ortasında bayıldı #3

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