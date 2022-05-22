Karabük'te çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

Karabük'te çakmak gazı tüpleri bomba gibi patladı

Dükkan olarak kullanılan barakada çıkan yangında patlayan çakmak gazı tüpleri, bölgede büyük çaplı hasar bıraktı.

Karabük'te Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde dükkan olarak kullanılan Ali Öztürk’e ait barakada kaynak yapılırken yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre; çeşitli giyim ve aksesuar malzemelerinin satıldığı dükkandaki çakmak gazı tüpleri yangınla birlikte bomba gibi patladı.

Gaz tüpleri patladı

Patlayan gaz tüpleri çevredeki vatandaşları korkuturken, ihbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maddi hasar oluştu

Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, iş yeri sahibi ise yangında zarar görmeyen mallarını kurtarmaya çalıştı.

Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.