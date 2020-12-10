Karabük'te ceza yiyen alkollü sürücü, türkü söyledi

Lastiği patlak araçla ilerleyen alkollü sürücü, polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Denetim kapsamında ekipler, kontrol noktası oluşturdukları Safranbolu istikametinden gelmekte olan Murat Akçakaya idaresindeki lastiği patlak halde ilerleyen 78 BC 385 plakalı otomobili Bulak kavşağında durdurdu.

EHLİYETİNE İKİ KEZ EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıktı.

10 BİN 857 LİRA PARA CEZASI

Otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 7 bin 707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası olmak üzere toplam 10 bin 857 TL para cezası keserken, ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi.





"HERKES YANLIŞINI BİLECEK"

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı alkollü sürücü, trafik ekiplerin "Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın, bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek." dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynadı.





POLİSLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Maskesini sürekli çıkaran sürücü, ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirildiği sırada ısrarla ellerini öpmek istediği polislere zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil ise sürücünün yakınları tarafından lastiği değiştirilerek bölgeden alındı.



