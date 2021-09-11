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    Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altında

    Orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle geniş bir alanı kaplamadan söndürüldü.
    • AA
    • 11.09.2021 - 14:30
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    Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altında

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

    İlçeye bağlı Geren köyü yakınlarındaki çam ağaçlarının olduğu ormanlık alan, alevlere teslim oldu.

    BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    400 METREKARELİK ALAN YANDI

    Yangın, 2 teknik personel, 6 yangın işçisi, bir arazöz, 2 su tankeri ve köylülerin de destek verdiği çalışma sonucu söndürüldü.

    Yangında yaklaşık 400 metrekarelik alan zarar gördü.

    Karabük te çıkan orman yangını kontrol altında #1

    Karabük te çıkan orman yangını kontrol altında #2

    Karabük te çıkan orman yangını kontrol altında #3

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