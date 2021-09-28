Karabük’te, çocuklarına çarpan doktordan şikayetçi oldular

Safranbolu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, 16 yaşındaki Sedat Baran Özdemir ile Nurullah Gözlemeci yaralandı. Otomobil sürücüsü doktorun, olay yerini terk ettiği iddia edildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Mutlu Sokak ile Yenimahalle Bağlar Caddesi’nin birleştiği kavşakta Ö.E.M. idaresindeki otomobil, Sedat Baran Özdemir (16) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddeti ile Özdemir yola savrulurken, Nurullah Gözlemeci (16) de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Çocukların aileleri olaya ilişkin araştırma yaparak otomobil sürücüsünün, Safranbolu’daki bir hastanede görev yapan doktor olduğunu tespit etti.

Aile, doktordan kaza yerini terk ettiği iddiası ile şikayetçi oldu.

“BİR HEKİME BUNU YAKIŞTIRAMADIM”

İki bacağında kırıklar meydana gelen Nurullah Gözlemeci’nin babası Alaattin Gözlemeci, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kaza esnasında Sedat’ın kollarında çatlaklık, benim oğlumun da iki bacağı kırık. Bir hekime bunu yakıştıramadım. Olay yerinden kaza esnasında terk ettiği için.” Tedavi gören gençler ise, otomobil sürücüsünün yanlarına gelip durumlarını sorduktan bir daha görmediklerini söyledi.





“TÜM İŞLEMLER TAMAMLANDIKTAN SONRA KAZA YERİNDEN AYRILDIM”

Uzman Dr. Ö.E.M., kaza yerinden kaçmadığını iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, “Kaza anında eşim ve çocuğum da yanımdaydı. Eşim, çocuğumun kazadan dolayı korkması nedeniyle eve götürdü. Çocukların ambulansa bindirilmesine kadar oradaydık. Polis ekipleri alkol kontrolü yaptılar. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kaza yerinden ayrıldım.” dedi.