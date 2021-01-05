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    Karabük’te dere kenarında alkol alırken can verdi

    Rahatsızlanarak bir anda yere yığılan ve hastanede kurtarılamayan 65 yaşındaki adama, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 07:32
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:01
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    Karabük’te dere kenarında alkol alırken can verdi

    Karabük’ün Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan dere kenarında arkadaşları ile piknik yapan ve alkol alan İsmail Aydoğan (65), bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı.

    Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Aydoğan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

    Karabük’te dere kenarında alkol alırken can verdi #1

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Karabük’te dere kenarında alkol alırken can verdi #2

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