Karabük’te dere kenarında alkol alırken can verdi

Rahatsızlanarak bir anda yere yığılan ve hastanede kurtarılamayan 65 yaşındaki adama, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Karabük’ün Öğlebeli Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bulunan dere kenarında arkadaşları ile piknik yapan ve alkol alan İsmail Aydoğan (65), bir süre sonra rahatsızlanarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aydoğan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.