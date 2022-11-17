Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi

Gece saatlerinde aracıyla seyir halinde olan 58 yaşındaki sürücü, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Karabük'te seyir halindeki bir otomobilde korku dolu anlar yaşandı.

58 yaşındaki Remzi Gökdoğan, gece saatlerinde araç kullandığı esnada rahatsızlandı.

Fenalaşan Gökdoğan bir süre sonra kalp krizi geçirdi.

Refüje çarparak durdu

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarparak durdu. Çevredekiler, Gökdoğan'ı aracın içinde baygın halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hayatını kaybetti

Daha sonra hastaneye kaldırılan Gökdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın aktarımına göre; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.