Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Geri geri gittiği yolda kontrolden çıkarak tel örgüleri yıkıp, kaldırımda asılı kalan araç sürücüsü ile arkadaşı yaralandı.

Karabük-Eskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde ehliyetsiz sürücü Ferhat G., 78 SK 836 plakalı otomobili ile geri geri seyrederken tel örgüleri yıkıp kaldırımda asılı kaldı.

2 YARALI

Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ferhat M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karabük’te ehliyetsiz ve 261 promil alkollü olan sürücü kaza yaptı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alındıktan sonra alkol testi yapılan sürücü Ferhat G. 261, yanındaki arkadaşı ise 152 promil alkollü çıktı. Ehliyetsiz sürücüye alkolü araç kullanmaktan ceza kesilirken, öte yandan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.