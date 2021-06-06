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    Karabük'te ekili alanlar için tavuklara tünelli çözüm

    Tavuklar, 70 metre uzunluğundaki tünel sayesinde beslenecekleri alana geçiyor.
    • AA
    • 06.06.2021 - 16:49
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    Karabük'te ekili alanlar için tavuklara tünelli çözüm

    Karabük'te tavukların bahçelere zarar vermemesi için farklı bir yönteme başvuruldu.

    Yenice ilçesinde bir vatandaş, tavuklarının hem kendi hem de komşularının bahçesine girmemesi için 70 metre uzunluğunda "tünel" yaptı.

    TÜNEL YAPMAYA KARAR VERDİ

    İlçeye bağlı Ibrıcak köyünde yaşayan 36 yaşındaki Cemil Karaçengel, kümesindeki 210 tavuğun bahçesindeki ve komşularının sebzelerine zarar vermeden yonca ve otların bulunduğu alana geçebilmelerini sağlamak için "tünel" yapmaya karar verdi.

    70 METRE UZUNLUĞUNDA

    Alana 70 metre uzunluğunda "tünel" yapan Karaçengel, tavuklarını "tünel"den geçirerek yonca ve buğdayların bulunduğu 2 dönüm alanda beslenmelerini sağladı.

    Karaçengel, koronavirüs salgını döneminde tavukçuluk yapmaya başladığını söyledi.

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    "İNTERNETTEN ARAŞTIRDIM"

    İşe 50 tavukla başladıklarını belirten Karaçengel, "Şu anda 200-210 tavuğum var. Bahçemizin hayvanların gezeceği alanın altında olduğundan böyle bir proje yapma ihtiyacı duyduk. İnternetten araştırdım. Bu doğrultuda tünel projesinin bir örneğini gördüm. Emniyet şeridi ve ağaç aksamlarla tünelimizi oluşturduk." dedi.

    Karaçengel, "tünel" sayesinde hayvanların güvenli bir şekilde ekili alanlardan kendi otlayacakları yonca ve buğday tarlasına geldiğini ifade etti.

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