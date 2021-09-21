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    Karabük'te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor

    Çaresiz anne sürekli intihar girişiminde bulunan engelli oğlu için yardım bekliyor
    • İHA
    • 21.09.2021 - 09:20
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    Karabük'te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor

    Karabük’te Cumayanı köyünde yaşayan üç çocuk annesi Gülsüm Karakuş’un ikinci çocuğu Berat, sol kolu engelli bir şekilde dünyaya geldi.

    Yaşı ilerledikçe insanların kendisine acıyarak baktığını söyleyen 15 yaşındaki genç çocuk, sürekli intihar girişimlerinde bulundu.

    Çocuğunun psikolojik olarak zor günler geçirmesinden dolayı büyük üzüntü duyan anne Karakuş, kendisine uzanacak bir yarım eli bekliyor. En son bileklerini bıçakla çizen Berat, hastaneye geldiğinde kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce annesine “Rezil oldum” diyerek tepki gösterdi.

    "ÖMÜR BOYU BÖYLE KALACAK DEDİLER"

    Anne Gülsüm Karakuş, çocuğunun kolunun doğuştan engelli olduğunu belirterek, “Bugüne kadar fizik tedavi ile uğraştık. İyileşemeyecek ve ömür boyu böyle kalacak dediler. Geçen yıl bir doktordan iyileşeceğini duydum. O da 30 bin TL istedi” dedi.

    Karabük'te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor VİDEO


    Karabük te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor #1

    "YAŞAMAK İSTEMİYOR"

    Maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden Karakuş, “Çocuğun psikolojisi bozuldu. Yaşamak istemiyor, devamlı intihar ediyor. Tek başına evde bırakıp gidemiyorum. Şu anda çok mağdur durumdayız. Yetkililerden yardım bekliyorum çocuğum için” diye konuştu.

    "ÜZÜLÜYORUM KAHROLUYORUM"

    Çocuğu için böbreğini bile satmayı düşündüğünü aktaran anne Karakuş, “Sırf çocuğumun iyileşmesi için ama kimse sesimi duymadı. Hiçbir yerden yardım alamadım. Çok zor bir durumdayım. Zaten kendim de hastayım. Üzülüyorum kahroluyorum” ifadelerini kullandı.

    Karabük te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor #2

    Karabük te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor #3

    Karabük te engelli oğlu intihar girişiminde bulunan anne yardım istiyor #4

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