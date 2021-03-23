Karabük’te engelli vatandaşın evini soyan hırsızlar yakalandı

Engelli bir vatandaşın evine girerek eşyalarını çalan hırsızlar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te, Ovacık ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden engelli bir vatandaşın evine hırsız girdi.

Olayın fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Alınan ihbar üzerine ekipler çalışmalara başladı.

Çalımalar kapsamında yapılan incelemelerde olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şahısların üst ve araç aramalarında bir adet kamera, 4 adet cep telefonunun yanı sıra 5 bin lira para ele geçirildi.

Engelli şahsa ait olduğu tespit edilen eşyalar sahibine iade edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.