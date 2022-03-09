Karabük’te eşini darbeden koca tutuklandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının daha önce de şiddet nedeniyle CİMER'e yazdığı öğrenildi.

Karabük’ün Atatürk Mahallesi Çakabey Sokak'ta ikamet eden Yasemin A. (30), dün 5 yılık eşi Engin A.'nın (42) kendisini darbettiği gerekçesiyle Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerini arayarak sığınma talebinde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Engin A.'yı gözaltına aldı, kadını da rapor için Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

TUTUKLANDI

“Tehdit”, “kasten yaralama”, “kötü muamele”, “mala zarar verme” gibi suçlardan poliste 45 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirildi.

Şikayetçi olmaması için eşinin telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) sildiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CİMER’E BİLDİRDİ

Öte yandan Yasemin A.'nın, daha önce eşi tarafından darbedildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bildirdiği, bu kapsamda yetkililerin sık sık kendisini arayarak şikayetçi olabileceği birimler ve ne yapması gerektiği konusunda bilgi verdiği belirtildi.