Karabük’te eşini darbeden kocaya 30 gün evden uzaklaştırma cezası

Tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darbeden kocaya, 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi.

Karabük’ün Atatürk Mahallesi’nde ikamet eden Ayhan D., tartıştığı eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduktan sonra darbetti.

8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde eşi tarafından şiddet gördükten sonra hastanelik olan Derya D. durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

30 GÜN UZAKLAŞTIRMA İLE KURTULDU

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan dayakçı koca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ayhan D.’ye 6284 sayılı kanun kapsamında 30 gün evden uzaklaştırma cezası verildi.