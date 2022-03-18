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    Karabük'te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Karabük’te, boşandığı eşi Vildan Akkaya'yı (37) başından vurarak öldürmesi nedeniyle yargılanan Aydın Yılmaz (43), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 22:29
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    Karabük'te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Geçen yıl 12 Mart günü Yeşil Mahalle Yonca Sokak’ta meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz, eski eşi Vildan Akkaya'nın çalıştığı pizza dükkanına geldi.

    EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

    Yılmaz, tabancasını ateşleyip, Akkaya'yı başından vurdu. 6 gün yoğun bakımda tutulan Akkaya, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 'tasarlayarak  öldürmek' suçundan dava açılan Aydın Yılmaz'ın yargılanmasında, 7'nci duruşmada karar verildi.

    AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

    Yılmaz'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile yer aldığı duruşmaya, Vildan Akkaya'nın annesi Fatma ve babası Ramazan Akkaya ile avukatlar katıldı. 
    Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu olarak yargılanan Aydın Yılmaz’ı 'tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırdı.

    TALİHSİZ KADININ ANNESİ: İÇİM ÇOK RAHATLADI

    Mahkeme salonundan elinde kızının fotoğrafı ile gözyaşları arasında çıkan anne Fatma Akkaya, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İçim çok rahatladı. Ben yavrumu özledim. O kanı bozuk çıkmış bir de ben pişmanım diyor" dedi.

    Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Akkaye ailesinin avukatı Nilda Baltalı, Vildan Akkaya davasında ölüm yıldönümün ikinci yılında karar duruşması gerçekleştiğini ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için sanığın ağırlaştırılmış hapis cezası verildiğini söyledi.

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #1

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #2

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #3

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #4

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #5

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #6

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #7

    Karabük te eski eşini başından vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet #8


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