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    Karabük’te freni boşalan kamyonet, su kanalında asılı kaldı

    Yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:06
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    Karabük’te freni boşalan kamyonet, su kanalında asılı kaldı

    Karabük’te park halindeki kamyonetin el freni boşaldı.

    Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Kazım C. isimli vatandaşın park ettiği 78 AAG 471 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı.

    BARİYERLERE ÇARPTI

    Yokuş aşağı ilerleyen sürücüsüz araç, su kanalının bariyerlerine çarpıp asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Karabük’te freni boşalan kamyonet su kanalında asılı kaldı ViDEO

    Karabük’te freni boşalan kamyonet, su kanalında asılı kaldı #1

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