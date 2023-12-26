Karabük'te freni boşalan minibüs çaya uçtu Kavşaktan döndüğü sırada frenleri boşalan minibüs, köprü korkuluklarını kırarak Araç Çayı'na uçtu. Kazada yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü yaralı olarak itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

İHA

Karabük'te korkunç bir kaza yaşandı.

Pazarcılık yapan Süleyman Aysan (59), idaresindeki 78 BH 672 plakalı minibüsü ile kavşaktan dönüş yaptığı sırada iddiaya göre frenlerinin boşalması sonucu köprü korkuluklarını kırarak Araç Çayı'na uçtu.

Boğulmaktan son anda kurtuldu

Yan vaziyette suya batan aracın sürücüsü, boğulmaktan son anda kurtularak aracından çıkarak yardım bekledi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye yardıma koştu

İtfaiye ekipleri, halat merdivenle indikleri yerden yaralı sürücüyü sedyeye alarak itfaiye merdiveni yardımı ile yukarıya çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bulunduğu sürücü Aysan, araçta tek olduğunu ve bir anda frenlerinin boşaldığını söyledi.

Kızı gözyaşlarına boğuldu

Yaralı sürücü, daha sonra ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada haberi alır almaz olay yerine gelen sürücünün kızı ise gözyaşlarına boğuldu.

Diğer yandan yeni düzenleme ile yıl içinde yenilenen ve akıllı kavşak olarak lanse edilen kavşak sürücülerin aklını zorlarken, artan kazalar sonucu sürücüler kavşağın yeniden elden geçmesini istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)