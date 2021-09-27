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    Karabük’te, gelin ve damada kripto para takıldı

    Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğün merasiminde, takı olarak 3 bin lira değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 12:26
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 13:08
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    Karabük’te, gelin ve damada kripto para takıldı

    Karabük’te, Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğün törenindeki takı merasiminde, alışılmışın dışına çıkıldı.

    Aile yakınlarından Yunus Emre Yamanol, gelin ve damada 3 bin lira değerinde 15 bin adet kripto para taktı.

    ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

    Takı merasiminde sunuculuk yapan şahıs ise şaşkınlığını gizleyemeyerek ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söyledi.

    Karabük’te, gelin ve damada kripto para takıldı ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Davetliler ise yeni karşılaştıkları bu durumu ilgi ile izledi.

    Kripto paralı takı merasimi, kameralar tarafından kaydedildi.

    Karabük’te, gelin ve damada kripto para takıldı #1

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