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Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi

Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi

Üniversiteli genç kıza taciz mesajları atan şahıs, 3 kişi tarafından tekme ve yumruklar ile darbedildi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.