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    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi

    Üniversiteli genç kıza taciz mesajları atan şahıs, 3 kişi tarafından tekme ve yumruklar ile darbedildi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 17:19
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    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi

    Karabük’te üniversiteli genç kız, ikinci el eşya alım satımını yapılan bir uygulama üzerinden beyaz eşyasını satmak için ilan koydu.

    Alıcı gibi genç kız ile iletişime geçen R.Z.A, fiyat konusunda pazarlık yaparken ahlaksız teklifte bulundu.

    Genç kız, aldığı taciz mesajları üzerine neye uğradığını şaşırdı.

    KAÇMAYA BAŞLADI

    Durumu erkek arkadaşına bildirerek, kendisine taciz mesajları atan şahsa kent merkezinde buluşma yeri söyledi.

    Genç kız ile buluşacağını zanneden R.Z.A, yanına gelen 3 kişiyi görünce bir anda kaçmaya başladı.

    YUMRUK VE TEKMELERİN ARASINDA KALDI

    Şahıslar arasında kovalamaca başladı. Yakalanan adam, 3 kişi tarafından darbedildi.

    R.Z.A, “Sapık bu.” diyerek bağıran gençlerin yumruk ve tekmeleri arasında kaldı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan anlar, anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Şahıs gözaltına alındı.

    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi VİDEO

    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi #1

    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi #2

    Karabük’te, genç kıza taciz mesajları atan şahıs darbedildi #3

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