Karabük’te genç kızı tekme tokat dövdü

Parka getirilen genç bir kızın yerlerde sürüklenerek darbedildiği o anlar kameraya yansıdı.

Karabük'ün Soğuksu Mahallesi’nde S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı darbetti.

Saçlarından tutularak dakikalarca dövülen S.D.'nin o anları, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

ARKADAŞLARI GÜLEREK İZLEDİ

İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.’nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken, diğerlerinin ise gülmesi pes dedirtti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

S.A.'nın daha önce de mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.