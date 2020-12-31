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    Karabük’te genç kızı tekme tokat dövdü

    Parka getirilen genç bir kızın yerlerde sürüklenerek darbedildiği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.12.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 08:32
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    Karabük’te genç kızı tekme tokat dövdü

    Karabük'ün Soğuksu Mahallesi’nde S.A. isimli kız, parka getirdiği S.D. isimli kızı darbetti.

    Saçlarından tutularak dakikalarca dövülen S.D.'nin o anları, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    ARKADAŞLARI GÜLEREK İZLEDİ

    İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde S.A.’nın şiddet uyguladığı sırada bir kızın ayırmaya çalıştığı görülürken, diğerlerinin ise gülmesi pes dedirtti.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    S.A.'nın daha önce de mahallede terör estirdiği, dayak yiyen kızların korktukları için şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Karabük’te genç kızı tekme tokat dövdü ViDEO

    YAKALANDILAR

    Yapılan çalışmalar sonucunda S.A. isimli kız ile yanında bulunan kızlardan biri yakalanarak gözaltına alındı. 18 yaşından küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen iki kız işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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    Karabük’te genç kızı tekme tokat dövdü #2

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