Karabük’te güvenlik görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Kendisini telefonda 'polis' diye tanıtan şüphelinin hesabına 100 bin lira yatırmak için bankadan kredi çeken oto yıkamacı, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde dolandırılamadı.

Karabük’teki bir oto yıkamacıda çalışan İlhan Ercan’ı telefonla arayıp, kendisini 'polis' olarak tanıtan şüpheli, banka bilgilerinin çalındığı ve üzerine hat çıkarıldığı yalanını söyleyerek, yapacakları operasyon için verdiği hesap numarasına para yatırmasını istedi.

100 bin lirayı yatıracaktı

50 yaşındaki Ercan, banka şubesine giderek çektiği 100 bin liralık krediyi verilen hesaba yatırmak istedi.

Ercan’ın hareketlerinden şüphelenen banka güvenlik görevlisi de durumu polise bildirdi.

Güvenlik fark etti, polis engelledi

Polis ekipleri, Ercan’ın bütün hesaplarına bloke koydurarak dolandırılmasını engellerken, banka hesap ve telefon numarasından yola çıkıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA’ya konuşan İlhan Ercan, “Polis, diye güvendim onlara. Bankaya yönlendirdiler beni. 100 bin lira kredi çektirdiler. Ondan sonra 'Bekleyin, haber vereceğim' dedi. Bankaya gidip verdikleri numaraya parayı yatırmamı istediler. Parayı yatırırken güvenlik görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. Polisler geldi, onlara bilgileri verdim. Polisler gelince dolandırıldığımı anladım.” dedi.

“Bir zarar gelmeden hadiseyi önlemiş olduk”

İlhan Ercan'ın dolandırılmak üzere olduğunu, tedirginliğinden anladığını söyleyen güvenlik görevlisi Volkan Dereli de “Konuşmalarına kulak misafiri oldum. Kredi başvurusunda bulundu ve onaylandı. Şahsın hareketlerinden şüphelendim. Emniyet birimlerine yönlendirdim. Onlar da vatandaşın dolandırıldığını anladılar. Kendisine bir zarar gelmeden hadiseyi önlemiş olduk.” dedi.