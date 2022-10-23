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    Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

    Karabük'te havalı tüfekle vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 23.10.2022 - 04:50
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    Karabük'te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

    Karabük'ün Cumayanı köyünde yerde kanlar içinde yatan 59 yaşındaki Hüseyin Ulus'u gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Vatandaşlar, ağır yaralı olan Ulus'u sağlık ekiplerini beklemeden bir otomobil ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Ulus, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

    Jandarma ekipleri, görgü tanıklarından ve güvenlik kameralarından yola çıkarak silahla ateş ettiği iddiasıyla 14 yaşındaki V.G'yi gözaltına aldı, olayda kullanılan havalı tüfeği de bir evin bahçesinde buldu.

    AA'nın haberine göre, olayın yaşandığı sırada köyde bir düğünün olduğu öğrenildi.

    Karabük te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti #1

    Karabük te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti #2

    Karabük te havalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti #3


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