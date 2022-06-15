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    Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

    Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki Abdülsamet Tunç'a, yük treni çarptı. Kazanın ardında Tunç, olay yerinde can verdi.
    • 15.06.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:23
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    Karabük'te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

    Karabük'te İnönü Caddesi'nde, hemzemin geçitten geçmek isteyen 24 yaşındaki Abdülsamet Tunç'a yük treni çarptı.

    Kazayı gören vatandaşların olayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık personeli, Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tunç'un cesedi, incelemelerin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    AA'nın haberine göre, kaza nedeniyle bir süre araç ve yaya trafiğine kapalı kalan cadde çalışmaların ardından açıldı.

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #1

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #2

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #3

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #4

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #5

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #6

    Karabük te hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti #7


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