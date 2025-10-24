Karabük'te heyelan ulaşımın aksamasına neden oldu: Demir yolu kapandı Karabük'te heyelan nedeniyle tren yolu ulaşıma kapandı, seferler geçici olarak durduruldu. Ekipler, hattın yeniden açılması için bölgede çalışma başlattı.

Göster Hızlı Özet Karabük'te heyelan nedeniyle Karabük-Yenice demir yolu hattı ulaşıma kapandı ve tren seferleri durduruldu.

Ekipler, hattın yeniden açılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik, tren seferlerinin kara yolu aktarmasıyla devam ettiğini açıkladı. Karabük-Yenice demir yolu hattının Bolkuş ile Balıkısık istasyonları arasındaki bölgede meydana gelen heyelan, tren ulaşımını durdurdu. HEYELAN BÖLGESİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ Toprak ve kaya parçalarının rayları kapatması sonucu tren seferleri, geçici olarak askıya alındı. Bölgeye sevk edilen ekipler, hattın yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Heyelanın etkilediği alan, drone kamerasıyla havadan görüntülendi. ULAŞIM KARA YOLU AKTARMASIYLA SAĞLANIYOR Karabük Valiliği, yaptığı açıklamada hattın ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki ulaşımın kara yolu aktarmasıyla sürdürüldüğü, tren seferlerinin bu yöntemle devam ettiği ifade edildi.

