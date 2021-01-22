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    Karabük'te iki aile sokak ortasında birbirine girdi

    İki aile arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anı ise kameralara yansıdı.
    • AA
    • 22.01.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 19:36
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    Karabük'te iki aile sokak ortasında birbirine girdi

    Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşılaşan iki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    TAŞLI SOPALI KAVGA

    Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırırken, kavgaya çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

    Karabük'te iki aile sokak ortasında birbirine girdi

    1 YARALI, 1 GÖZALTI

    Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki bazı otomobiller zarar gördü.

    KAVGAYA KARIŞANLARA KORONA CEZASI

    Polis ekipleri, koronavirüs kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kavgaya karışanlara da idari para cezası uyguladı.

    Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    Karabük te iki aile sokak ortasında birbirine girdi #1

    Karabük te iki aile sokak ortasında birbirine girdi #2

    Karabük te iki aile sokak ortasında birbirine girdi #3

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