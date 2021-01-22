İki aile arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi yaralanırken, olay anı ise kameralara yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karşılaşan iki aile arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırırken, kavgaya çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Karabük'te iki aile sokak ortasında birbirine girdi

1 YARALI, 1 GÖZALTI

Polisin müdahalesiyle tarafların dağıldığı kavgada yaralanan bir kişi Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan taş ve sopaların isabet ettiği park halindeki bazı otomobiller zarar gördü.

KAVGAYA KARIŞANLARA KORONA CEZASI

Polis ekipleri, koronavirüs kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle kavgaya karışanlara da idari para cezası uyguladı.

Kavga anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.