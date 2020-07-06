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    Karabük'te iki evde yangın çıktı

    Eskipazar ilçesinde iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 06.07.2020 - 02:27
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    Karabük'te iki evde yangın çıktı #1

    Şevkiler köyü Demirciler Mahallesi'nde Osman Göktaş'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Önder Akbaş'a ait iki katlı eve ve samanlığa sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine Eskipazar Belediyesi itfaiye ve Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğüne ait su tankeri sevk edildi.

    Karabük'te iki evde yangın çıktı #2

    TAVUK VE GÜVERCİNLER TELEF OLDU

    Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangında iki ev, bir traktör ve tarım ekipmanları kullanılamaz hale geldi.

    Yangının çıktığı evin bahçesinde bulunan kümeslerdeki tavuk ve güvercinler telef oldu.

    Karabük'te iki evde yangın çıktı VİDEO

    Karabük'te iki evde yangın çıktı #3

    Karabük'te iki evde yangın çıktı #4

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