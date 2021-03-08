Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çarpışan iki otomobilden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağı düştü.

Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağı mevkiinde Cem B. yönetimindeki 78 AG 061 plakalı otomobil, Metin C.'nin kullandığı 34 FA 3461 plakalı otomobile çarptı.

ARAÇLARDAN BİRİ 2 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü.

2 YARALI

Kazada Metin C. ve Hatice C. (61) isimli yolcu yaralanırken olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te çarpışan otomobillerden biri 2 metre yükseklikten aşağıya düştü