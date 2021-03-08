Euro
9.185
2.28%
Dolar
7.7383
2.74%
Altın
418.6
1.78%
Borsa
1.53
-0.76%
Bitcoin
387.000
2.44%
EXEN Coin
15.77
-1.43%
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Çarpışan iki otomobilden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağı düştü.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 20:37
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 20:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağı mevkiinde Cem B. yönetimindeki 78 AG 061 plakalı otomobil, Metin C.'nin kullandığı 34 FA 3461 plakalı otomobile çarptı.

    ARAÇLARDAN BİRİ 2 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

    Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü.

    2 YARALI

    Kazada Metin C. ve Hatice C. (61) isimli yolcu yaralanırken olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karabük'te çarpışan otomobillerden biri 2 metre yükseklikten aşağıya düştü

    Karabük te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı #1

    Karabük te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı #2

    Karabük te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı #3

    Karabük te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir