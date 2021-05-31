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    Karabük'te iş yerinde bıçaklı saldırı

    İş yerinde para vermediği gerekçesiyle hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Nurcan B., biber gazı sayesinde yara almadan kurtuldu.
    • AA
    • 31.05.2021 - 13:04
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:17
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    Karabük'te iş yerinde bıçaklı saldırı

    Karabük'te yaşayan 47 yaşındaki Emine Ç. yanına aldığı çocuğu ile Safranbolu ilçesinde sigorta acenteliği yapan Nurdan B.'nin iş yerine gelerek kendisinden para istedi.

    İsteğine olumsuz cevap alan Emine Ç., çantasında bulundurduğu bıçakla Nurdan B.'ye tehditler savurdu.

    BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERDİ

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kendisine saldıran şüpheliyi biber gazı kullanarak durduran iş yeri sahibinin yardımına yakındaki esnaf yetişti. İş yerinden dışarı çıkartılan saldırgan Emine Ç., diğer esnafa da bıçakla saldırdı.

    Karabük'te iş yerinde bıçaklı saldırı VİDEO

    Karabük te iş yerinde bıçaklı saldırı #1

    BIÇAKLI SALDIRGANA GÖZALTI

    Zanlı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tartışma ve kavga anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Karabük te iş yerinde bıçaklı saldırı #2

    Karabük te iş yerinde bıçaklı saldırı #3

    Karabük te iş yerinde bıçaklı saldırı #4

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