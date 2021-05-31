İş yerinde para vermediği gerekçesiyle hemcinsi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Nurcan B., biber gazı sayesinde yara almadan kurtuldu.

Karabük'te yaşayan 47 yaşındaki Emine Ç. yanına aldığı çocuğu ile Safranbolu ilçesinde sigorta acenteliği yapan Nurdan B.'nin iş yerine gelerek kendisinden para istedi.

İsteğine olumsuz cevap alan Emine Ç., çantasında bulundurduğu bıçakla Nurdan B.'ye tehditler savurdu.

BİBER GAZIYLA KARŞILIK VERDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kendisine saldıran şüpheliyi biber gazı kullanarak durduran iş yeri sahibinin yardımına yakındaki esnaf yetişti. İş yerinden dışarı çıkartılan saldırgan Emine Ç., diğer esnafa da bıçakla saldırdı.

Karabük'te iş yerinde bıçaklı saldırı VİDEO

BIÇAKLI SALDIRGANA GÖZALTI

Zanlı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tartışma ve kavga anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.